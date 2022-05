Montopoli, la consulta a due anni dall’insediamento: “Le nostre proposte? Rimaste inascoltate”

La consulta di Montopoli capoluogo, a distanza di oltre due anni dal suo insediamento, fa un resoconto dell’attività svolta nell’ambito dei compiti attribuiti dal relativo regolamento, tra i quali “valorizzare le specifiche istanza presenti nel territorio, promuovere e coordinare momenti di incontro, confronto con i cittadini, sottoporre all’amministrazione comunale osservazioni e proposte di intervento per migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi esistenti, formulare richieste all’attenzione degli amministratori”.

“Nel rispetto di questa norma – spiegano – sono state quindi convocate cinque consulte pubbliche, di cui quattro d’iniziativa degli autocandidati alla consulta e una d’iniziativa del sindaco, nel corso delle quali sono state avanzate le seguenti richieste e proposte: promuovere le attività e i pubblici servizi nel centro storico attraverso agevolazioni e incentivi ad attività commerciali nuove ed esistenti, promuovere interventi e iniziative per valorizzare il centro storico e il patrimonio paesaggistico, culturale e storico, individuare spazi comuni di aggregazione con particolare riferimento ai giovani, realizzare parcheggi nella parte alta del paese, realizzare una viabilità alternativa al centro storico, sistemare e rendere sicura via Costalbagno attuale unica via di fuga in caso di emergenze o di interruzioni della via Guicciardini, sollecitare i lavori di installazione della fibra ottica la cui conclusione era prevista entro fine 2021 slittata a fine 2022″.

“Nel corso della consulta convocata dal sindaco nel settembre 2020 per comunicazioni relative ai lavori di piazza Einaudi, furono sottoposte all’attenzione dei cittadini due proposte in merito all’esistente fontana. I cittadini fecero la loro scelta, ma ad oggi i lavori non sono iniziati. Il 3 febbraio del 2020 siamo stati convocati dal sindaco, presenti anche gli assessori, per informazioni in merito alla realizzazione di una rotatoria in piazza Marconi e per condividerne l’utilità – spiegano dalla consulta -. Nel corso dell’ultima seduta pubblica tenutasi il 5 novembre 2021 è stata informata la cittadinanza delle problematiche relative al nostro territorio sopra evidenziate e da tempo sottoposte all’attenzione dell’amministrazione comunale. Purtroppo a oggi dobbiamo prendere atto che quanto suggerito e proposto è rimasto inascoltato e che non sono stati realizzati neppure gli interventi annunciati dall’amministrazione quali la Racchetta in via del Falcone, la sistemazione della fontana di piazza Einaudi, la sistemazione dei sottofossi lato est, la rotatoria di piazza Marconi, la sistemazione di via Costalbagno e l’affidamento dell’incarico di progettazione della viabilità alternativa al centro storico. La consulta invita tutti i cittadini a partecipare attraverso proposte e suggerimenti al miglioramento del nostro paese”.