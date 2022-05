Palio di Fucecchio, 46 cavalli iscritti alla previsite per le corse di selezione

Sono 46 i cavalli iscritti alle previsite per le corse di selezione in programma mercoledì 18 maggio a Fucecchio per la scelta da parte dei capitani dei dodici esemplari che verranno assegnati alle contrade la sera stessa mediante sorteggio in piazza Montanelli.

Un buon lotto, di levatura medio alta, nonostante alcune assenze importanti per lo svolgimento della domenica successiva del Palio di Ferrara che, con la formula dell’ingaggio, è di sicuro più remunerativo per proprietari ed allevatori.

Ma nonostante questa concomitanza la manifestazione fucecchiese ha retto bene la sfida; tra i 46 ci sono ottimi mezzi sangue ed il lotto dei prescelti, come detto, potrebbe essere omogeneo e di livello alto.

Tra gli iscritti mancano due protagonisti della Carriera dello scorso settembre: Adone da Clodia che si classificò al primo posto, ed Anda e Bola che si classificò secondo. Entrambi saranno a Ferrara. Sarà invece presente Red Riu, vincitore dell’ultimo Contesa prima dell’era Covid-19 e lo scorso settembre giunto terzo. Assente anche Ribelle da Clodia che nell’ultima batteria della corse di addestramento dello scorso 30 aprile raccolse molti consensi. Anche lui sarà in pizza Ariostea della città estense.

Il Palio di Ferrara quindi non è riuscito a depauperare l’elenco degli iscritti a quello di Fucecchio, il che sta a significare che, pur trattandosi di una Carriera di sicuro meno remunerativa per gli addetti ai lavori rispetto ai pali ad ingaggio, il Palio di Fucecchio è considerata una corsa equestre di ottimo nonostante lo svolgimento la domenica successiva di altri due palii importanti come quelli di Ferrara e Legnano.

Le previsite dei 46 cavalli iscritti sono in programma martedì 17 maggio nella Buca D’Andrea in base agli orari che saranno stabiliti dal cda della manifestazione.