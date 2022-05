A Santa Maria a Monte tornerà in funzione il postamat

La data precisa ancora non c’è. Però l’ufficio postale di Santa Maria a Monte sta per riavere il suo sportello Atm, il postamat per i prelievi, chiuso dal novembre 2021 (leggi anche). La prossima settimana infatti verranno eseguiti i lavori per riattivare lo sportello.

Che riprenderà a funzionare non appena completati.