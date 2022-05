Educazione civica e cittadinanza attiva, insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Dare voce alle giovani generazioni creando uno spazio in cui possano esprimersi, confrontarsi e far emergere le loro idee. Con questa finalità si è è insediato, questa mattina 14 maggio, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, nato lo scorso febbraio per volontà del Comune di Fucecchio in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca e le ragazze e i ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera.

Un progetto che coinvolge le classi seconde della scuola media e fortemente voluto dalle insegnanti e dall’amministrazione comunale per sviluppare un percorso di educazione civica e cittadinanza attiva e consapevole, garantendo l’accesso delle nuove generazioni alla vita civica e culturale del paese e rendendoli interlocutori diretti degli attori politici.

“Per un fattore generazionale – spiegano i rappresentanti di #fucecchioèlibera – siamo quelli più vicini ai ragazzi di seconda media e quindi è stato più facile per noi creare un rapporto di amicizia e fiducia reciproca. Abbiamo potuto parlare da giovani ai giovani, realizzando incontri nelle classi in cui abbiamo affrontato tanti temi tra cui, uno dei più importanti, quello della partecipazione, cercando di far capire ai ragazzi l’importanza di una cittadinanza attiva e consapevole”.

Durante il percorso che ha condotto all’insediamento del Ccrr, i ragazzi coinvolti si sono confrontati in una serie di incontri, sia in orario scolastico che extra scolastico. Durante le lezioni in classe sono stati affrontati i temi legati ai compiti e alle modalità comunicative, oltre a sviluppare idee e progetti su come migliorare Fucecchio ed in particore la scuola, mentre le lezioni extra scolastiche sono state dedicate alla progettazione e realizzazione del logo, poi digitalizzato dai ragazzi di #fucecchioèlibera, e alla nomina dei verbalizzatori e dei portavoce del Consiglio.

I giovani consiglieri sono: Francesco Monti, Carolina Leporatti, Matilde Sani, Marta Fria, Leonardo Novella, Gabriele Bruno, Giorgia Menichetti, Stefania Vlad, Vittoria Orsini, Filippo Casalini, Khary Mbaye, Matilde Montante, Agnese Mazzali, Matteo Cardi, Pietro Capoferri, Andrea Campigli, Anita Verducci, Matilde Ceccarini, Sofia Scanu, Zohir El Halimi.