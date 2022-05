Sono state ritinteggiate le strisce orizzontali di arresto all’incrocio tra via Meucci e via del Pino a San Pierino di Fucecchio dopo la segnalazione di un residente raccolta dal nostro giornale (questa). Come si evinceva dalle foto, la segnaletica orizzontale era ormai scolorita, non più visibile sulla superficie stradale e quindi tale da indurre gli automobilisti in errore che in alcune occasioni proseguivano dritto senza fermarsi allo stop.

Di conseguenza si erano verificati in passato anche alcuni incidenti. Con l’intervento di ritinteggiatura di tutto l’incrocio, eseguito in questi giorni, la situazione torna quindi alla normalità.

A pochi metri da questo incrocio, prosegue l’intervento di messa in sicurezza di un tratto di viale delle Viole per il quale a suo tempo sempre il nostro giornale aveva raccolto le reiterate proteste degli abitanti che lamentavano la mancanza del marciapiede in un tratto di strettoia di circa 40 metri che costringeva i pedoni a camminare proprio al centro della medesima con i relativi pericoli che ciò comportava.

L’intervento in atto, il cui progetto è stato redatto dal personale tecnico interno al Comune di Fucecchio, prevede l’allargamento della strettoia tale da consentire il doppio senso di circolazione e la costruzione del marciapiede su ambo i lati. Il tratto interessato al momento in cui sarà terminato assumerà le caratteristiche geometriche simili a quello già esistente al quale è collegato.