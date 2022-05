Una folla immensa ha assistito questa mattina a Fucecchio ai lati di corso Matteotti e via Trieste alla sfilata del Palio dei bambini delle contrade che nel pomeriggio si sfideranno in piazza Vittorio Veneto nei giochi medievali.

Alla testa del corteggio il labarino, il premio che sarà assegnato alla contrada vincitrice, un dipinto su tela realizzato da alcune classi delle scuole medie e superiori di Fucecchio, l’equivalente del cencio della corse dei cavalli di domenica.

Foto 3 di 29

























































A seguire il labarino la sfilata dei tamburini e sbandieratori delle dodici contrade assieme ad alcuni piccoli figuranti. Presente anche il sindaco, Alessio Spinelli, il suo vice, Emma Donnini, l’assessore al Palio, Daniele Cei, il gonfalone del comune, ed il presidente del Cda Niccolò Cannella insieme ad alcuni componenti.

Uno spettacolo da far accapponare la pelle a chi si trovava ai lati delle strade percorse dal corteggio dei piccoli per niente emozionati di essere oggi, per l’intera giornata, i protagonisti della domenica che da il via alla settimana del Palio delle Contarde, la loro festa, e quella di una città interna che ha atteso questo momento da per ben due anni, e che questa mattina lo ha salutato invadendo le strade del centro.

La presenza del pubblico, contradaioli e tanti visitatori, è stato lo spettacolo nello spettacolo, solamente la sfilata della domenica mattina può vantare una presenza tale di persone.

E ciò dimostra quanto i fucecchiesi sono legati alle loro contrade ed alla manifestazione più importante, sentita, e seguita della città.

Un legame nato a partire dall’anno 1980 grazie all’idea del gruppo donatori di sangue Fratres con una prima esperienza in viale Carducci che si è trasformata a partire dall’anno successivo nell’evento più importante della città caratterizzandone la storia fino ad oggi che ha raggiunto la 41esima edizione.

La presenza di tante persone anche al termine del corteo hanno invaso piazza Montanelli dove era in programma, come avviene per il cencio del Palio dei grandi la consegna del labarino nelle mani del sindaco, che ne sarà custode fino al termine dei giochi del pomeriggio quando sarà assegnato alla contrada vincitrice, è la dimostrazione che un anno di stop, ed un altro con grosse restrizioni, non hanno per niente scalfito l’amore dei piccoli e grandi contradaioli per il loro Palio.

A Fucecchio da questa mattina si è tornati a riempire le strade e le piazze, nel pomeriggio saranno i più piccoli i protagonisti, e da domani sarà Palio, una settimana di emozioni attese e speranze, una settimana di passione vera.