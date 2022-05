Lavoro, la Rsa Del Campana Guazzesi cerca infermieri

La Residenza Del Campana Guazzesi di San Miniato ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di infermieri. La posizione al momento aperta è una soltanto, ma l’Azienda precisa che nei prossimi 3 anni, qualora fosse necessario, utilizzerà la graduatoria così formata per far fronte a eventuali assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Tra i requisiti per partecipare al concorso ci sono l’idoneità fisica all’impiego, la laurea triennale in infermieristica o titoli equiparati, l’iscrizione all’Ordine degli Infermieri. Le domande dovranno essere redatte secondo il modello stabilito e dovranno pervenire all’Azienda (con sede in via Bagnoli 1, 56028 San Miniato) entro le 12 del 4 giugno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec all’indirizzo info@pec.delcampana.it.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso sono automaticamente ammessi alla prova orale. La commissione esaminatrice ha a disposizione 40 punti: 30 punti per la prova orale, 10 punti per i titoli.