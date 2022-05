Ha diretto il primo servizio di neurofisiopatologia d’Italia, addio alla dottoressa Fabiani

“Il suo impegno nella professione di medico, coniugato alla ricerca scientifica, ha contribuito in maniera determinante a far crescere il livello dell’assistenza sanitaria sul territorio”. Anche per questo, l’Ausl Toscana nord ovest non potrà dimenticare Doretta Fabiani, medico di Pontedera venuta a mancare a 91 anni.

Laureata in medicina e chirurgia, specializzata in neuropsichiatria con una formazione completata anche da qualificati stage all’estero, il suo nome è legato all’inaugurazione a Pontedera, nel 1969, del primo servizio di neurofisiopatologia d’Italia, di cui è stata dirigente fino al 1995. Un servizio di diagnostica neurologica strumentale, elettroencefalografica, elettromiografica ed ecografica con attività sia interna che ambulatoriale. “Grazie – ricorda l’Azienda – alla sua capacità di portare avanti sia l’attività di medico, sia l’aggiornamento scientifico, Doretta ha potuto concentrare la propria ricerca clinica sullo studio neuroevolutivo del neonato, conducendo in questo campo studi di interesse nazionale”.

L’Ausl Toscana nord ovest nel ricordarne l’esempio umano e professionale, esprime la propria vicinanza a tutte le persone care che hanno accompagnato la vita della dottoressa Fabiani.