E’ stata stilata, con alcune defezioni importanti, la lista dei cavalli risultati idonei dalla commissione veterinaria a disputare domani (mercoledì 18 maggio) le corse di selezione per la scelta dei dodici esemplari che andranno alla tratta nel Palio di Fucecchio.

Nell’elenco, suddiviso in cinque batterie di sette cavalli ciascuna, non figurano, a sorpresa, i nomi di Forban du Pecos ed Audace da Clodia, i cosiddetti bomboloni, messi alla porta dalla commissione veterinaria molto attenta e scrupolosa guidata da Guido Castellano, chiamato dal Cda a sostituire il compianto Alessandro Centinaio.

Con loro sono stati ritenuti non idonei Ucaly, Cottarella, Buzuana Bella e Amestista da Clodia. Prima delle pre visite erano stati ritirati Venabella, Lauretta Mia, Brughel, Cuore Sauro e Red Riu, vincitore del Palio del 2019, che risulta nella lista dei cavalli del Palio di Ferrara dove si ritroverà in corsa con Adone Da Clodia e Anda e Bola, i tre protagonisti dell’entusiasmante finale del Palio di Fucecchio dello scorso settembre.

Domani alle 14,30 è in programma la prima batteria e a seguire le successive fino alle 16,30, quando verrà corsa la quinta ed ultima al termine della quale i cavalli dovranno essere di nuovo sottoposti ad un’ulteriore verifica sanitaria che ne confermi l’idoneità. Dopo inizierà il lavoro dei capitani per la selezione del lotto che andrà alla tratta.

Tutti i “cavalli fucecchiesi” (Spartaco da Clodia, Sultano da Clodia, Artista de Campeda, Zio Fabry e Baldo Boy) hanno superato l’esame di ammissione alle corse di domani e quindi sono in corsa alla ricerca dell’ingresso nel lotto che andrà alla tratta. Anche il gruppo Zeta ha superato in blocco l’esame di idoneità.

Si profila quindi l’eventualità di un lotto omogeneo e di buon livello qualitativo che possa dare a tutti e dodici i sodalizi l’opportunità di puntare a vincere. Saranno comunque i capitani domani a dire l’ultima parola.

Per quanto concerne invece la scelta dei fantini, legata ovviamente al risultato della tratta, purtroppo un’altra brutta tegola è caduta sul Palio: domenica non sarà presente il fantino di casa Adrian Topalli, rimasto coinvolto in una caduta domenica alle corse di provincia a Monteroni D’Arbia, mentre vengono dati in netto recupero Gavino Sanna, ultimo vincitore a Fucecchio e Stefano Piras.