Dopo due anni di stop a causa del Covid, torna uno degli appuntamenti più attesi per gli studenti dell’istituto superiore “Carlo Cattaneo” di San Miniato: la cerimonia della consegna dei diplomi, quest’anno dedicata a chi ha conseguito la maturità negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, proprio perché nell’ultimo biennio la manifestazione era stata messa in soffitta per cause di forza maggiore.

La cerimonia si terrà questo sabato, 21 maggio, con inizio alle 10 nell’auditorium Credit Agricole di piazza Bonaparte a San Miniato e vi parteciperanno i soli diplomati, per questioni di spazio a disposizione e mantenimento del distanziamento. Per genitori, parenti e amici sarà allestita una diretta sui canali social della scuola. La consegna riguarderà i quattro indirizzi della scuola di via Catena: turistico, chimico (sia tradizionale che serale), amministrazione e relazioni internazionali, per un totale di circa 150 studenti che hanno fornito nelle scorse settimane la propria adesione. Trattandosi della premiazione di due anni scolastici, rispetto alle abitudini pre Covid il numero dei diplomati da festeggiare sarà più alto, perché la scuola diretta dal dirigente Alessandro Frosini ha voluto concedere questo momento di svago ma anche di emozione pure a chi ha già lasciato il Cattaneo e ha proseguito gli studi, oppure sta già lavorando o si sta formando altrove.

Chi si è diplomato nel 2020 lo ha fatto praticamente poche settimane dopo la fine del primo lockdown, chi lo ha fatto nel 2021 ha comunque dovuto continuare a convivere coi disagi e le limitazioni della didattica a distanza e con lo stop pressoché totale ai momenti di convivialità e socializzazione di gruppo. Adesso, seppur riservato solo ai diplomati, la festa torna ai vecchi santi e a tutto ciò che ha rappresentato e vuole continuare a rappresentare per l’Istituto Cattaneo. Grande soddisfazione da parte del dirigente Alessandro Frosini: “Si tratta di una cerimonia a cui teniamo molto, da sempre: finalmente dopo due anni possiamo tornare a viverla in presenza e a condividerla coi nostri ragazzi, i veri protagonisti di questo evento. Col Covid ci siamo dovuti fermare, ma non volevamo perdere quello che per noi è un patrimonio”. L’evento sarà curato dalle docenti Maria Beatrice Bianucci e Alessandra Dal Canto.