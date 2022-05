In questi giorni la nomina della responsabile del consultorio di Pontedera, facente parte della zona Valdera – Alta val di Cecina, che sarebbe una ginecologa obiettrice di coscienza, sta suscitando molte polemiche da parte di alcune associazioni. Per questo l’Asl chiarisce come si è svolto l’iter della nomina e soprattutto sottolineare che al consultorio saranno garantiti tutti i diritti che la legge 194 sancisce (legge che consente alla donna l’interruzione volontaria di gravidanza).

“Nel bando per la copertura dell’incarico, fino a poco tempo ricoperto da una psicologa, erano richiesti precisi requisiti professionali e organizzativi, la valutazione infatti è stata centrata sui titoli e il colloquio. La scelta è ricaduta sulla persona che la commissione ha ritenuto più idonea, visti i titoli e l’esperienza maturata, a ricoprire l’incarico messo a bando. Si ricorda che i candidati che si sono presentati erano due. Inoltre, nel bando non si faceva menzione all’obiezione di coscienza sia perché la legge non lo prevede, sia perché il responsabile del consultorio ha una funzione prevalentemente organizzativa e quindi difficilmente questa figura certifica l’interruzione di gravidanza ma è tenuto a garantire la correttezza dei percorsi. La nomina della dottoressa – afferma la direzione della ASL – è sicuramente scaturita dalla valutazione dei titoli e dall’esito del colloquio, ma anche dal fatto che stiamo parlando di una validissima professionista che ha sempre dimostrato correttezza e serietà nello svolgimento delle mansioni che negli anni le sono state attribuite. Sarà comunque nostra cura vigilare che non vi siano violazioni di diritti e siamo certi che il consultorio della Valdera continuerà ad essere un punto di riferimento, come è sempre stato, sia per le donne, sia per i molti giovani del territorio”, questa la dichiarazione dell’Usl Toscana nord ovest.