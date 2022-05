Un concerto per contribuire alla lotta al tumore al seno

La Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana Donne Arti Professioni e Affari), sezioni San Miniato e Pisa, annuncia il concerto di beneficenza a favore dell’Associazione Senologica Internazionale di Pisa, che si terrà sabato (21 maggio), alle 18, nel convento di San Francesco a San Miniato. Lo storico corpo musicale Zei, una delle più antiche istituzioni di Altopascio nate alla fine dell’Ottocento, unirà il potere della musica a quello della solidarietà, attraverso le note dei maggiori compositori del XIX e XX secolo.

All’evento, organizzato in collaborazione con Nuovi Orizzonti, con la Reale Mutua di Pontedera Valdelsa e con il patrocinio dello stesso Rotary Club di Pisa, interverrà la Dottoressa Manuela Roncella, chirurgo di fama internazionale e direttrice del Centro Senologico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Roncella parlerà di prevenzione, cura, e del ruolo dell’Associazione Senologica Internazionale nell’ausilio dato alle donne colpite da tumore al seno nel percorso pre e post operatorio al Santa Chiara di Pisa.

Durante la serata, Edna Ghobert, Presidente dell’Associazione Senologica Internazionale, illustrerà inoltre le attività dell’associazione, che negli anni hanno aiutato a migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per le donne affette da tumore al seno e a potenziare l’umanizzazione dei percorsi oncologici in ambito senologico.

Proprio grazie al sostegno dell’Associazione Senologica Internazionale, il Centro Senologico pisano, è diventato un modello per la cura del carcinoma mammario, non solo in Italia, ma anche in Europa. Offre infatti trattamenti personalizzati, che vanno al di là del protocollo. La paziente affetta da carcinoma è accompagnata da un team medico qualificato in un percorso olistico, che tiene in considerazione la sua unicità e gli aspetti emotivi e psicologici che la donna si trova ad affrontare dopo una dura diagnosi.

Le donne affette da carcinoma mammario, sempre più numerose e spesso molto giovani, trovano nel Centro pisano un percorso multidisciplinare integrato, che consente loro di ricevere cure appropriate e individuali, ottenendo così il massimo delle possibilità di guarigione e un migliore impatto sulla qualità della vita.

Molte delle pazienti, una volta terminato il percorso oncologico, decidono di diventare volontarie dell’Associazione Senologica Internazionale. Per molte donne infatti il Centro pisano rappresenta una vera e propria famiglia. Una diagnosi di cancro è inaspettata e tremenda. Il Centro di Senologia e l’Associazione Senologica Internazionale mettono però a disposizione un gruppo di professionisti, per cui la paziente non è un numero, ma una persona, che viene aiutata e accompagnata nel suo doloroso percorso di vita anche dopo il tumore.