C’è lo sciopero: disagi in vista per la raccolta dei rifiuti

Disagi in vista anche per il servizio di raccolta di rifiuti operato da Geofor. L’Unione sindacale di base aderirà infatti allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di domani (20 maggio), compreso il primo turno montante per i turnisti, proclamato da Cub e Sgb.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Geofor si scusa con l’utenza per eventuali disagi che dovessero verificarsi.