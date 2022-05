I bersaglieri del comprensorio del Cuoio a Cuneo per il raduno nazionale

Domenica (22 maggio) si terrà a Cuneo il 69esimo raduno nazionale dell’associazione nazionale bersaglieri, un evento atteso da tutti gli iscritti che annualmente nel raduno rinnovano le amicizie nate durante il servizio militare che con questo gioioso e patriottico evento si rinsaldano anno dopo anno coinvolgendo familiari, amici e simpatizzanti.

All’evento prenderà parte, come avviene ormai da anni, una folta rappresentanza di iscritti all’Anb del comprensorio del Cuoio, che parteciperà alla sfilata per le vie di Cuneo preceduta della fanfara dei bersaglieri di Montopoli Val d’Arno diretta dal capo fanfara Andrea Carucci. Il Presidente della Sezione ANB di Montopoli cavaliere Sergio Pasqualetti come sempre guiderà la delegazione comprensoriale.