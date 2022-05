Cresce l’attesa per il palio di Fucecchio, che si svolgerà nel pomeriggio di oggi (22 maggio).

Questa mattina dalle 9 è partito intanto il corteggio storico da piazza Aldo Moro. Le diverse contrade, con figuranti in costume d’epoca, hanno attraversato il cuore del centro cittadino: viale Gramsci, via Roma, largo Montanelli, corso Matteotti, via La Marmora, piazza Niccolini, Borgo Valori e piazza Vittorio Veneto.

Una festa di tradizione e colori che, dopo la caduta delle restrizioni per il Covid, ha attirato il pubblico delle grandi occasioni.