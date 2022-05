San Miniato, l’Istituto Cattaneo torna in gita dopo due anni di stop forzato

Le classi VB Turismo e IIIA relazione internazionali per il marketing dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato, con le docenti Marcella Grasso Peroni, Elena Marianelli e Francesca Parra, sono tornate di nuovo in gita, dopo due anni di stop forzato a causa del Covid. Ad essere al centro di questa esperienza non sono state le bellissime mete, Napoli e Capri, quanto la gioia del tornare a passare del tempo tutti insieme divertendosi.

La docente Elena Marianelli, ha infatti commentato: “Dopo due anni di pandemia e di conseguente stop alle gite scolastiche e agli scambi, tanto era il desiderio degli alunni e direi pure la necessità, di fare di nuovo l’esperienza di una gita scolastica tutti insieme con i propri compagni. Ed il Cattaneo si è impegnato ad organizzare per tutte le classi le gite, questi importanti momenti di aggregazione e apprendimento didattico con la scoperta di nuove località e realtà. La meta era sì importante, ma questa volta fino ad un certo punto, perché era molto forte la voglia di stare tutti insieme in bus a cantare e a parlare, nelle camere d’hotel a ridere e a truccarsi l’una l’altra, a non fare niente, ma non far niente tutti insieme. È stato bellissimo vedere una grande gioia nei loro occhi! Finalmente la spensieratezza della normalità”.