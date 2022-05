San Pierino, ancora rifiuti abbandonati in strada

Secondo una segnalazione arrivata da abitanti della zona, in via Sanminiatese, nella frazione fucecchiese di San Pierino, ancora una volta si assisterebbe a un conferimento improprio dei rifiuti. Infatti, sarebbero presenti sacchi neri depositati a fianco della campana del vetro.

È da ricordare che a Fucecchio vige il “regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, una legislazione che elenca le regole a cui attenersi per lo smaltimento dei rifiuti e in cui viene specificato che la violazione al divieto di conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto da tale regolamento, prevede una sanzione che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.