Asl Toscana nord ovest, è il primario Roberto Andreini il nuovo direttore del dipartimento medico

È il primario della medicina pontederese Roberto Andreini il direttore del dipartimento medico dell’Asl Toscana nord ovest.

Dal 2009 primario della medicina interna del Lotti di Pontedera e dal 2016 responsabile dell’area medica della Asl Toscana nord ovest, Roberto Andreini è il nuovo direttore del dipartimento medico. Originario della Valdera, si è laureato a Pisa in medicina e chirurgia nel 1983, specializzato in endocrinologia nel 1986 e in medicina interna d’urgenza nel 1998.

L’incarico che ricoprirà Roberto Andreini è particolarmente importante e delicato, sia per il numero di strutture complesse che operano all’interno del dipartimento, oltre 45, sia per la rilevanza che tali specialistiche rivestono nell’organizzazione sanitaria. Infatti, la medicina interna, la pneumologia, la gastroenterologia, la cardiologia, la neurologia, l’infettivologia, la nefrologia, l’endocrinologia, l’ematologia e altre branche rientrano nel più ampio contenitore del dipartimento.