Premio consiglio comunale, ecco le classi vincitrici

Il consiglio comunale di San Miniato, anche per l’anno scolastico 2021/2022, ha promosso il premio consiglio comunale, giunto alla XVI edizione e dedicato al tema Il Gruppo: trama e tessuto delle nostre relazioni. In palio ci sono tre premi per i differenti ordini scolastici dei due istituti comprensivi cittadini Sacchetti e Buonarroti, del valore di 500 euro per i primi classificati, 300 euro per i secondi e 200 euro per i terzi.

La commissione, composta da membri del consiglio comunale, si è riunita nei giorni scorsi e ha scelto i lavori ritenuti più aderenti al tema scelto per questa edizione: per la scuola dell’infanzia, il primo premio è stato assegnato alla sezione B della scuola dell’infanzia di San Miniato, il secondo alla scuola dell’infanzia di Ponte a Egola e il terzo premio alle sezioni A e D della scuola dell’infanzia di La Scala.

Per la primaria hanno trionfato la classe 4 della scuola primaria Collodi di La Serra, la classe 3A della scuola primaria Don Milani di San Miniato Basso e le classi 3A, 3B, 4 e 5 della scuola primaria Dante Alighieri di San Miniato Basso. Per la secondaria di primo grado primo premio per la classe 2B di San Miniato, secondo posto per la 2C di San Miniato Basso e terzo posto per la 1A di Ponte a Egola.

La cerimonia di consegna si svolgerà il primo giugno alle 10,30 nella sala del consiglio.