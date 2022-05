Santa Croce sull’Arno, la Pubblica Assistenza rinnova il consiglio direttivo

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno ha indetto le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, che, a differenza dei precedenti mandati triennali, sarà in carica per i prossimi quattro anni (2022-2026). Le votazioni saranno sabato 28 e domenica 29 maggio nelle diverse sedi dell’associazione. A Ponte a Egola saranno al circolo ricreativo Arci Pannocchia sabato 28 maggio dalle 9 alle 13.

A Staffoli, nella sede operativa di via Delle Pinete, sabato 28 maggio dalle 9 alle 13, a Santa Croce sull’Arno nella la sede di largo Bonetti domenica 29 maggio dalle 9 alle 18,30.

L’elenco dei candidati, predisposto dalla commissione elettorale, comprende: Arnolfi Elisabetta, Campigli Luca, Comparini Emilio, Dami Gian Paolo, Di Leva Nicola, Falconi Maurizio, Gueye Adama, Mignone Mirko, Osmani Abedin, Pellegrini Bettina, Ratto Alessandro, Remorini Marco, Rovetini Vladimiro, Signorini Maurizio, Sollazzi Fabio, Zingoni Giovacchino, Zucchi Carla. La lista sarà affissa anche nei locali delle sedi in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

L’occasione, per la Pubblica Assistenza, è anche di porre “un vivo ringraziamento ai membri dimissionari per il lavoro svolto e un sincero augurio di buon lavoro ai prossimi consiglieri eletti”.