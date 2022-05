Oggi 27 maggio è stata inaugurata l’aula Beppe Vegni alla scuola elementare de La Scala di San Miniato. Con una festa colorata e con tutti i suoi bambini, proprio come avrebbe voluto lui. E’ un’aula all’aperto quella dedicata al ricordo del maestro Vegni, per anni assessore al Sociale e realizzata con le offerte raccolte in sua memoria e la collaborazione di alcuni professionisti e del Comune.

Il maestro Beppe Vegni è morto dopo aver contratto il coronavirus nel febbraio dello scorso anno (qui la notizia). Ma generazioni di ragazzi lo ricorderanno per sempre e, ora, potranno raccontare a chi verrà dopo chi era l’uomo del quale l’aula porta il nome, come ricorda la targa apposta. Nell’aula ci sono poi una lavagna e librerie in legno che permettono di organizzare gli spazi in base alle esigenze.