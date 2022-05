Il Comune di Bientina e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca festeggiano la Giornata europea dei Parchi aprendo le porte della Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone domenica 29 maggio dalle 9 alle 17,30 circa.

L’intera giornata, realizzata in collaborazione con la Regione Toscana e con il contributo delle associazioni ambientali delle Aree Protette di Bosco Tanali, Lago di Sibolla, Lago della Gherardesca e Bosco delle Cerbaie, propone una catena di eventi per presentare le bellezze della natura e spiegare l’importanza della biodiversità e la necessità della loro tutela. All’interno della Riserva di Montefalcone, a Casa Nacci, sarà allestito il punto di accoglienza dei visitatori o partecipanti alle escursioni programmate. Nell’area verde antistante la struttura, grazie alle associazioni ambientali presenti, saranno allestiti, per tutta la giornata, vari laboratori di educazione ambientale rivolti ad adulti e bambini, mirati a far conoscere le aree protette del nostro territorio, ed insegnare il valore della conservazione della biodiversità. Nell’ambito della manifestazione sarà inoltre inaugurato il Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati (CTAAC) alla presenza delle autorità con un piccolo buffet offerto dall’organizzazione. A disposizione dei visitatori un’area pic-nic allestita con griglia per il pranzo.

Foto 3 di 3





Quindi, alle 9 vi sarà l’accoglienza visitatori presso Casa Nacci, poi alle 9,30 la partenza del primo gruppo per l’escursione mattutina con arrivo al Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati (CTAAC), mentre alle 10 vi sarà quella del secondo gruppo. A seguire dalle 10,30 alle 12,30 l’inaugurazione del CTAAC e la visita alle voliere degli animali confiscati. Dalle 12,30 sarà possibile consumare il pranzo al sacco, utilizzando anche la griglia. Come ultima tappa ci sarà, alle 14,30, l’escursione pomeridiana nei meandri della Riserva con servizio di bus navetta. il tutto si concluderà alle 17,30. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking e dotarsi di un prodotto antizanzare.

“I parchi sono preziosi alleati per la conservazione della biodiversità e per la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico”, dichiara Desirè Niccoli, assessora all’Ambiente del Comune di Bientina. “Occasioni come queste, sono importanti per conoscere meglio le realtà del Nostro territorio e comprenderne gli enormi benefici sull’ecosistema ambientale. È importante continuare a lavorare per promuovere un turismo culturale nei Parchi, la tutela della biodiversità e la salvaguardia del patrimonio naturalistico”, conclude.

La prenotazione è gradita (specificando la volontà di partecipazione all’escursione mattutina, pomeridiana, o ad entrambe) chiamando il numero 392.0660279 (dalle 8 alle 17) o inviando un messaggio whatsApp al 339.428500.