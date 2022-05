Palii: Caria vince a Ferrara, Pusceddu trionfa a Legnano

Francesco Caria vince per borgo San Giacomo il Palio di Ferrara e Valter Pusceddu quello di Legnano per la Contrada San Magno.

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi (29 maggio) due importanti palii particolarmente legati a quello di Fucecchio ed ai quali tanti contradaioli fucecchiesi hanno assistito per seguire i loro fantini. In quello che si è corso in piazza Ariostea nella città estense la cui pista è stata per l’occasione rimodulata e risagomata è stato Francesco Caria per borgo San Giacomo a centrare la vittoria dopo un bellissimo testa a testa con Simone Mereu che difendeva i colori di borgo San Giorgio. Ci sono voluti quindici minuti di fotofinish per l’assegnazione della vittoria. Caria al Palio di Fucecchio di domenica scorsa indossava la casacca di Porta Raimonda ed era uscito in batteria. Ci sono volute ben sei partenze per correre questo palio che fin da l’inizio si era presentato incerto e difficile per le problematiche di alcuni cavalli al canapo. Alla fine però l’esperto Gennaro Milone è riuscito a farli partire.

Senza discussioni invece la finale del Palio di Legnano (trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook de Il Cuoio in Diretta) vinto da Valter Pusceddu per la Contrada San Magno. “Bighino” è partito che tornava nella città lombarda dopo otto anni di squalifica è partito in testa, ed in testa ha concluso una gara mai messa in discussione. Sul verrocchio Renato Bircolotti che ha gestito la mossa in maniera impeccabile anche se sono state necessaria quattro partenze Nessuna protesta, gestione impeccabile vittoria netta da parte di Pusceddu che torna vincitore nella “sua Legnano” dalla quale era rimasto fuori per diversi anni. Il Palio di Legnano è l’unico che viene corso con i cavalli mezzosangue ed è probabile che a partire dall’anno prossimo anche la città lombarda su adegui ai mezzosangue come già da quest’anno è avvenuto nel Paliotto corso venerdì.