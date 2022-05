Montecalvoli, parte la ripulitura del parcheggio lungo la via Francesca

È in programma domani (31 maggio) con eventuale prosecuzione al giorno successivo il taglio delle erbacce nella parte perimetrale del parcheggio posto all’angolo tra via provinciale Francesca e via del Fosso a Montecalvoli nel Comune di Santa Maria a Monte.

Per questo motivo è stata vietata la sosta alle vetture dalle 8 alle 20 e predisposta in loco la relativa segnaletica con copia dell’ordinanza di modifiche alla viabilità emessa dal Comando della polizia locale su richiesta del settore tecnico comunale. Era stato il nostro giornale nei giorni scorsi ad occuparsi dell’incuria in cui versa quest’area che ci era stata segnalata da alcuni abitanti del posto che auspicano anche il posizionamento di alcune panchine per trascorrerci qualche ore di riposo in compagnia. La speranza è che l’amministrazione comunale accolga anche questa richiesta.