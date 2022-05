“Solidarietà alle dipendenti e collaborazione con chi indaga”, la posizione dell’Ausl sulle dipendenti spiate

La direzione aziendale, insieme alla direzione dell’ospedale di Empoli, ribadisce massima solidarietà, espressa fin da subito, alle dipendenti spiate con una telecamera all’interno degli spogliatoi del San Giuseppe (qui la vicenda).

Sulla vicenda, che ha scosso e indignato l’intera Azienda sanitaria per la gravità della violenza, stanno indagando i carabinieri di Empoli, a cui hanno sporto denuncia le vittime, per individuare i responsabili di tale violazione. Al momento l’indagine è in corso e l’Asl Centro “auspica in una conclusione a breve, sottolineando l’impegno nella collaborazione con le autorità inquirenti.

Immediatamente dopo la conoscenza del fatto l’Azienda ha effettuato controlli nei restanti spogliatoi dell’ospedale empolese per escludere la presenza di altre telecamere e non è stato rilevato nessun ulteriore strumento. Nel ringraziare le istituzioni che in questi giorni hanno mostrato la loro vicinanza al personale sanitario e alla direzione del presidio, l’Azienda sanitaria vuole inoltre esprimere profonda gratitudine a tutte le infermiere, ostetriche e Oss del San Giuseppe che ogni giorno svolgono il loro lavoro con grande impegno e dedizione”.