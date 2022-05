Ad agosto avrebbe compiuto 99 anni. Oggi 31 maggio è morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona nel 1923, ha dedicato la sua intera esistenza alla memoria della guerra di Liberazione, alla difesa della Costituzione e ai diritti dei lavoratori. Iniziò la sua attività politica a Pisa negli anni Cinquanta, dove fu assessore alla giustizia della Provincia. Terminata la guerra infatti, riprese gli studi di giurisprudenza a Pisa, dove viveva allora e divenne avvocato occupandosi, tra l’altro, della difesa di ex partigiani accusati di violenze. Si costituì parte civile per fatti di Reggio Emilia e per la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli.

Proprio come giovane avvocato, lo ricorda l’Anpi di Santa Croce sull’Arno. “L’antifascismo italiano e internazionale – spiegano – è in lutto per la perdita di un suo grande protagonista e in particolare la comunità di Santa Croce lo ricorda per i suoi stretti legami con il giovane avvocato Carlo Smuraglia partigiano, politico, sindacalista e professionista che operò con grandissima perizia e passione nella nostra città nel dopoguerra. Le più sentite condoglianze ai carissimi familiari”.

“Ciao Carlo — scrive l’associazione nazionale dei partigiani -. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese. Ricordiamo l’umanità, la sapienza e la forza con cui ha presieduto l’Anpi”. Nel 1943, a 20 anni, dopo avere rifiutato la chiamata di leva del fascismo, si arruolò volontario nel gruppo Cremona del nuovo esercito italiano che faceva capo all’ottava armata britannica, combattendo sul fronte adriatico e nella zona di Venezia.

È stato membro del Consiglio superiore della magistratura tra il 1986 e il 1990 e dal 1992 è tornato alla politica diventando senatore per il gruppo Sinistra Democratica. L’ultimo saluto sarà venerdì alla Casa della Memoria di Milano. Lascia la moglie Enrica, dei figli e dei nipoti.