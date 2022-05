L’Infiorata è una tradizione che ormai è divenuta parte integrante della cultura di Fucecchio e quest’anno torna in occasione della solenne processione del Corpus Domini, domenica 19 giugno. L’iniziativa sarà organizzata dal gruppo infioratori della pro loco di Fucecchio che, dalla serata di sabato 18, sarà impegnato nella creazione degli splendidi tappeti floreali lungo le vie del centro.

Questo è l’appuntamento più atteso dagli infioratori fucecchiesi, che sono tornati da poco dalla Sardegna, dove sono stati impegnati dal 24 al 26 maggio, per poi partire alla volta della Liguria per partecipare alla VII edizione di “Pietra Ligure in fiore”, una rassegna realizzata ogni tre anni che si è tenuta dal 27 al 29 maggio, alla quale il gruppo infioratori di Fucecchio ha sempre partecipato realizzando quadri molto variegati.

“La bella Toscana” è l’opera che hanno realizzato per rendere omaggio alla regione Toscana attraverso la raffigurazione di una ragazza insieme alla Torre di Pisa, lasciando dunque il dubbio se il titolo si riferisse alla ragazza o alla regione. Sempre domenica 29 maggio un’altra squadra ha preso parte alla “Festa di Primavera” di Lastra a Signa, realizzando un quadro ispirato ai fiori che caratterizzano questa stagione e giocando con i colori. Infine, per prepararsi al meglio al 18 e 19 giugno, la settimana prossima gli infioratori saranno impegnati prima a Vicopisano per poi raggiungere Padova dove realizzeranno un grande tappeto dedicato al Santo.