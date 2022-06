Lavagne digitali nelle classi del circolo didattico di Fucecchio

In tutte le sezioni e classi del circolo didattico di Fucecchio sono state installate, accanto alle lavagne nere d’ardesia, le nuovissime digital board. L’istituto, infatti, si è da poco aggiudicato il Pon Digital Board con il quale ha potuto rinnovare e in molti casi inserire in tutti i plessi di infanzia e primaria le lavagne interattive di nuova generazione.