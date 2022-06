Lavori Acque a Empoli, le vie interessate

Venerdì 3 giugno, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, verrà sospesa l’erogazione idrica in via Ridolfi (nel tratto compreso tra i civici 156-174 e 159-181) e in piazza del Popolo (nel tratto compreso tra i civici 6-34).

Acque preannuncia che al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Se le condizioni meteorologiche fossero avverse, l’intervento verrà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota successivamente.