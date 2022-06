Riaperto il ponte di Isola, in attesa dei lavori per allargarlo

Dopo il sopralluogo di questa mattina 1 giugno, è stato riaperto il ponte di Isola di San Miniato, che confina con il comune di Empoli. I danni causati dall’auto uscita di strada ieri sera (qui), secondo i tecnici, non erano abbastanza rilevanti da giustificare la chiusura di quella via di comunicazione tanto importante per gli abitanti del territorio.

Che, quindi, dalla mattina di oggi è di nuovo percorribile.

Intanto è in corso la progettazione del nuovo ponte, che sarà più largo, ma non a doppio senso, perché le regole attuali prevedono metrature che la piccola frazione non può permettersi. Avrà, però, il semaforo e una corsia ciclopedonale.