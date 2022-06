Un gufo nero per il Comitato di Coltano, presente alla manifestazione per la difesa del territorio

Sarà una maglietta arancione con un gufo nero a contraddistinguere i manifestanti del Comitato di Coltano nella manifestazione del 2 giugno. Il gufo, logo iconico del gruppo, campeggerà su un trattore, simbolo della vocazione agricola del luogo. La maglietta potrà essere ritirata fino ad esaurimento in n gazebo alla Villa Medicea.

Gli slogan del comitato verteranno sulla difesa degli edifici storici, del territorio di Coltano e dell’ambiente per ribadire il loro netto “no” al consumo del suolo. Per rimarcare l’attenzione al parco, il comitato distribuirà ai partecipanti un breve vademecum ambientalista, e chiederà di fare silenzio in alcune zone per non disturbare gli animali. Saranno offerti 300 portacenere portatili, regalo di un donatore che vuole restare anonimo.

Con tatsebao e interventi nei punti di sosta, i componenti del comitato spiegheranno come la storia e il valore artistico di alcuni edifici sia incompatibile con destinazioni militari, riaffermando la centralità del parco. Verranno anche esposte le esperienze di agricoltura biologica. Il Comitato invita tutte le associazioni sociali, culturali e ambientaliste e tutti i partiti che si riconoscono in questi valori a partecipare alla manifestazione, sfilando in maglietta arancione.