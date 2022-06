Per realizzare un sogno, 30 borse di studio dell’associazione Nel sorriso di Valeria

Sono 30 le borse di studio messe in palio per il bando annuale 2022 Per realizzare un sogno, dall’ associazione Nel sorriso di Valeria onlus. I premi sono riservati agli studenti di San Miniato e Sonnino che superino con merito l’esame di licenza media, si iscrivano al primo anno delle scuole superiori e proseguano gli studi fino all’università. L’assegnazione si baserà su requisiti di merito scolastico e reddito degli studenti previsti nel bando, per un totale di 15mila euro, come impiego delle risorse provenienti da donazioni e dal 5 per mille di tanti sostenitori.

Due borse di studio verranno assegnate anche a San Miniato, in ricordo di Katiuscia Mariani, destinate ai due migliori diplomati dell’Istituto Cattaneo che si iscrivano all’università e altre quattro, a Sonnino, in ricordo di Stefania Gasbarrone per diplomati del Liceo Grassi. Quest’anno si aggiungono altre due borse con i fondi raccolti dalle offerte del libro-ricordo di Gianluca Bertini, ex assessore e imprenditore molto apprezzato e vicino iniziative dell’associazione. Le domande, secondo il modello stabilito scaricabile dal sito www.nelsorrisodivaleria.org e con i documenti allegati, scadono il 30 settembre. Devono essere inviate per e-mail a info@nelsorrisodivaleria.org oppure presentate presso le sedi dell’associazione o all’Urp del Comune di San Miniato.



L’associazione vuole anche ringraziare Alessandro Nacci, Ireo Giunti, Lucio Tramentozzi, Loredano Arzilli, Paolo Bartali, Matteo Tagliaferri, Marianna Saracino, Gioacchino Natali, Loreto Bono, Rossano Tramentozzi, Antonio Monacelli (in ricordo di Giovanni Contenta), Manuela Pelosini, Maurizio Marconi (per festa della mamma), Debora Masoni, Fabio Acerti (per la prima comunione di Chiara), i genitori dei bambini di quarta elementare SMB (per la prima

comunione di Alessia, Aurora, Azzurra, Chiara, Elga, Martina, Melissa, Paolo,Teodor, Tommaso), Tommaso Gianfelice (rinnovo Adozione scolastica) e Lotti Franco (rinnovo Adozione scolastica).