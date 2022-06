No alla base militare di Coltano. Lo hanno detto migliaia di persone presenti alla mobilitazione di ieri 2 giugno. Persone arrivate anche da altre città italiane con i pullman, che con le bandiere e gli striscioni hanno sfilato in corteo, partendo dalla villa Medicea.

Un coro unisono di “No alla base militare, né a Coltano né altrove“. “Siamo felicissimi – afferma Gabriella Fusco, presidente del Comitato per la difesa di Coltano – dell’enorme risposta ricevuta. Finalmente le famose 100mila firme hanno dei volti. Speriamo che il messaggio passi chiaro: a Coltano la base, per intero o spezzettata, non la vogliamo”.

Un no secco al progetto da 190 milioni di euro contestato fin dall’inizio dai pacifisti

“Il corteo lunghissimo, colorato e pacifico, sempre rispettoso dell’ambiente è stato aperto dagli striscioni del Comitato e si è snodato tra la Villa Medicea, la Stazione Marconi e l’area radar – spiegano gli organizzatori -, ribadendo un fermissimo no all’utilizzo a fini militari di qualunque area di Coltano e degli edifici storici, e una netta opposizione al consumo del suolo. Le istanze espresse nel discorso di apertura della Presidente Gabriella Fusco, e riproposte successivamente da altri componenti, saranno la base del prossimo impegno per un riutilizzo degli edifici del borgo in linea con i vincoli storico artistici, le destinazioni urbanistiche e il piano del parco”.