Filt Cgil area metropolitana organizza la prima festa del tesseramento

Sabato 4 giugno all’oasi apistica Lu buche di Poggio a Caiano, ci sarà la prima festa del tesseramento di Filt Cgil area metropolitana Firenze Prato Pistoia intitolata “Trasportiamo memoria, diritti, futuro” e dedicata alla figura di Spartaco Lavagnini. In programma ci sono letture delle buste paga, un pranzo popolare, una visita guidata, un torneo di calcetto e la presentazione del libro su Lavagnini.

“Siamo felici – dice Gabrio Guidotti, segretario generale Filt Cgil area metropolitana Firenze Prato Pistoia – di aver organizzato questa occasione per stare insieme. La festa è dedicata alla figura di Spartaco Lavagnini, sindacalista e antifascista, padre del sindacato ferrovieri e in qualche modo della Filt stessa. L’oasi apistica è un posto speciale e invitiamo tutti e tutte a partecipare”. Alla festa sarà presente uno stand con dei delegati per la lettura delle buste paga e informazioni, ma anche stand con prodotti biologici di produzione dell’oasi apistica.

Il programma prevede alle 9,30 l’apertura della festa con i saluti di Lorenzo Pacini, segretario della Camera del Lavoro di Prato. Alle 10 poi si svolgerà il torneo di calcetto con relativo trofeo che verrà consegnato alle 17 con i saluti del segretario della Camera del Lavoro di Pistoia, Daniele Gioffredi . A seguire alle 10,30 si terrà la visita guidata all’oasi apistica e alle 13 il pranzo popolare a buffet (antipasto toscano, pasta al pomodoro fresco, porchetta, ciambelline, acqua e vino). Alle 15 sarà presentato il libro “Spartaco il ferroviere. Vita e memoria del ragionier Lavagnini antifascista” con l’autore Andrea Mazzoni, il presidente dell’associazione per il lavoro e la democrazia Manuele Marigolli, la segretaria generale della Camera del Lavoro di Firenze, Paola Galgani e Gabrio Guidotti, segretario generale Filt Cgil area metropolitana di Firenza-Prato-Pistoia. La festa si concluderà alle 18,30 con i saluti di Monica Santucci, segretaria generale Filt Cgil Toscana.

Per prenotazioni contattare il 3935343707