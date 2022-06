Rete Informagiovani Valdarno Inferiore: è online il nuovo portale

All’indirizzo www.informagiovanivaldarno.it è online il nuovo portale della Rete Informagiovani Valdarno Inferiore, rinnovato nella grafica e nel layout. Un portale unico per le attività rivolte ai giovani e non solo dei Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno.

Il nuovo sito permette di rendere più piacevole ed efficace l’esperienza di navigazione e di migliorare la fruibilità dei contenuti, in modo che chi naviga possa trovare con facilità quello che cerca e anche idee e spunti in ambito lavorativo, formativo o per il tempo libero. Il sito è inoltre ottimizzato per la navigazione da dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

Il restyling è stata un’occasione per arricchire molti dei contenuti esistenti, ma anche per creare nuove sezioni e nuove pagine tematiche, come “Compila il cv”, una guida multimediale alla compilazione del proprio curriculum, e “Orientamento scolastico e universitario”, che raccoglie consigli per scegliere consapevolmente il proprio futuro. Tra le novità, anche la pagina “Università”, che contiene informazioni sulla scelta del percorso accademico e sui servizi che l’Informagiovani offre agli studenti universitari. Infine, il nuovo portale offre la possibilità di prenotare online gli appuntamenti presso lo sportello e di iscriversi alla newsletter completamente rivisitata.