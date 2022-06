San Miniato, torna il trail della via Francigena

E’ tutto pronto per il Trail Tappa numero 30, l’iniziativa organizzata dal Comune di San Miniato e dal Comune di Gambassi Terme in collaborazione con l’associazione sport e solidarietà di San Miniato, l’associazione Erina di San Miniato, la Polisportiva Omega di Fucecchio, la Polisportiva il Giglio di Castelfiorentino, insieme alla Fondazione San Miniato Promozione, all’associazione via Francigena e alla Pro Loco di Gambassi, alla Prociv Gambassi Terme e all’associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, con il sostegno dell’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato, di Uisp e della Fattoria di Coiano che mette a disposizione la sua suggestiva location come campo base a metà percorso.

L’iniziativa si ispira al numero della tappa della via Francigena di cui riprende il percorso, e prevede per domenica (5 giugno), una corsa competitiva di 24 chilometri tra San Miniato e Gambassi Terme, attraverso uno degli scorci più amati della via Francigena, alla quale si aggiungono due tracciati non competitivi: uno di 11,8 chilometri da San Miniato alla Pieve dei Santi Pietro e Paolo di Coiano (Castelfiorentino) e un altro di 12,2 km dalla stessa pieve fino a Piazza Castello a Gambassi, la prima edizione della marcia della solidarietà, una ludico motoria aperta a tutti, il cui ricavato andrà in beneficenza.

“L’idea di questa iniziativa ha unito le nostre due amministrazioni e messo insieme il bellissimo percorso lungo la Francigena, un tratto che ci accomuna e che volevamo valorizzare perché, oltre ad essere uno dei più belli della via dei pellegrini, è anche un simbolo che ci permette, attraverso lo sport, di realizzare questa collaborazione con le associazioni sportive e non – dichiarano l’assessore allo sport del Comune di San Miniato Loredano Arzilli e quello del Comune di Gambassi Terme Edoardo Cappelli -. Volevamo ringraziare le associazioni dei nostri due territori per l’impegno e l’attenzione dimostrata nell’organizzare un evento che sta ricevendo molte iscrizioni, segno che questa tappa della via Francigena è tra le più belle del tratto toscano e che valorizzarla unendo una corsa competitiva con una solidale è il miglior modo di unire lo sport ad una giusta causa. Si tratta di una prima edizione alla quale vorremmo dare un seguito, facendola diventare uno degli appuntamenti fissi di inizio estate”.

Il ritrovo è in piazza della Repubblica a San Miniato, alle 7 e alle 8,30 ci sarà la partenza della Trail e poi della marcia di solidarietà. Sarà possibile lasciare l’auto ai parcheggi di via Fornace Vecchia, Pian delle Fornaci, Piazza Dante o Fonti alle Fate dove è attivo il servizio navetta (in sostituzione dell’ascensore, ancora fuori uso), con corse ogni 15′ fino a Piazza Dante. L’altimetria totale della competitiva è di circa 1.000 metri, con una serie di saliscendi fino all’ultimo tratto che conduce a Gambassi. Lungo il percorso saranno garantiti quattro ristori più quello finale, assistenza medica con ambulanza, medaglia appositamente coniata per tutti coloro che arriveranno entro 3.30 ore. Saranno premiati con ceste di prodotti locali i primi cinque atleti delle seguenti categorie: assoluti uomini, veterani uomini, oro uomini, assolute donne, veterane donne e argento donne. Per iscriversi, è necessario utilizzare la piattaforma Endu.

Per l’occasione il pittore sanminiatese Luca Macchi ha realizzato un dipinto ispirato all’iniziativa, come faceva il maestro Dilvo Lotti per la gara podistica della Casa Culturale, stampato in 200 copie, che verrà consegnato come ricordo ai primi classificati nelle varie categorie.

Per la marcia di solidarietà, invece, con un’offerta minima di 5 euro verrà consegnata una maglietta tecnica, e il ricavato devoluto in beneficenza.