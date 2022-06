Danze rinascimentali in piazza a Montopoli

Appuntamento in piazza San Matteo a Montopoli con un evento da non perdere nell’ambito del programma per il 590esimo anniversario della Battaglia di San Romano.

Domani (5 giugno) dalle 16 alle 19, infatti, il gruppo danza storica della Pro Loco di Montopoli propone un evento di danza rinascimentale.

Ci saranno tanti gruppi esterni: L’aura di Castellina Pistoia Marliana, Alfiere di Bagno a Ripoli, Gradara, Bologna, Scannagallo che saranno tutti diretti dal maestro Angelo Paolo de Lucia che come un maestro di corte insegnerà a noi cortigiani la danza Battaglia Toscana.