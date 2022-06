Quattro assemblee territoriali dalla Cgil di Pisa verso la manifestazione nazionale

La Cgil di Pisa, ha indetto quattro assemblee territoriali in previsione della manifestazione nazionale della Cgil, che si terrà alle 10 del 18 giugno a Roma, in piazza del Popolo. La confederazione chiederà “istanze per la pace, il lavoro, la giustizia sociale e la democrazia”.

La prima riunione si svolgerà il 6 giugno alle 15 al Centrum Sete Sóis Sete Luas a Pontedera. L’8 giugno, invece, si svolgerà a Pisa, al Circolo Arci Pisanova alle 15. A seguire il 10 giugno ci sarà un’assemblea a Santa Croce sull’Arno nella Biblioteca Puccini alle 15. Infine il 14 giugno ci sarà l’ultima a Volterra nella Casa Torre Toscano.

Nelle assemblee la Cgil tratterà in particolar modo di pace, “condannando l’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, promuovendo un cessate il fuoco immediato e l’apertura di un negoziato in cui l’Europa deve svolgere un’azione diplomatica – si spiega in una nota -. Dal punto di vista lavorativo incita alla fine della precarietà, sottolineando l’importanza di un’occupazione stabile e il rinnovo dei contratti nazionali, ma anche della necessità di piano straordinari per l’assunzione, non tralasciando i temi di salute, sicurezza e formazione permanente. Infine, per quanto riguarda giustizia sociale e democrazia chiederanno principalmente sostegni per i redditi più bassi, l’aumento netto in busta paga, servizi pubblici efficienti, finanziamenti per sanità, scuola, università e ricerca pubblica”.

Le assemblee sono pubbliche e aperte, tenute da delegati dei luoghi di lavori e attivisti dei pensionati che richiamano le istituzioni, le associazioni del territorio, i giovani e gli studenti per ascoltare le idee e le proposte della Cgil.