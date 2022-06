Impianti e gradinate per la buca del palio per organizzare eventi

“Dotare la Buca di strutture permanenti per l’organizzazione di eventi”. Il progetto è del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, raccontato a margine della presentazione del programma del Foody Beer Fest, manifestazione dedicata al cibo e alla musica che si terrà nella buca del palio dal 23 giugno al 3 luglio (questo).

Discorso non nuovo a Fucecchio, che da qualche tempo però starebbe per assurgere concretezza, con i primi reali progetti da presentare ai vari organi competenti per le necessarie autorizzazioni, oltre che per cogliere qualche opportunità di finanziamento. “Stiamo preparando – ammette Spinelli – con la commissione pubblico spettacolo provinciale un progetto da presentare agli organi competenti.

Un luogo come la Buca è sempre più vissuto dai fucecchiesi non solo per il Palio. Sin dai tempi di Marea Festival quella specie di anfiteatro o arena naturale ha mostrato tutte le sue potenzialità oltre l’evento più importante. Concerti e manifestazioni lo riempiono da anni e merita quindi un investimento che la possa dotare di impianti elettrici definitivi, gradinate e quant’altro sia utile per l’organizzazione di eventi, evitando ogni volta di allestire tutta una serie di strutture che potrebbero invece stare lì in pianta stabile, compatibilmente col Palio, ovviamente”.