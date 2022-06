Con l’unanimità dei consensi dei soci della Polisportiva e del maglificio di Uzzano che curerà la realizzazione pratica, i vincitori del concorso sono: al primo posto Marianella Gangi (IV C indirizzo Moda), al secondo posto Luca Paolisso (I B Liceo scientifico), al terzo posto ex aequo Alina Andreea Ciobanu (II C indirizzo Calzaturiero) e Join Zheng (II C indirizzo Moda).

Si è ufficialmente concluso il secondo concorso indetto dalla Polisportiva Dilettantistica Omega di Fucecchio per la realizzazione della maglia ufficiale della società. I n occasione dei 20 anni di attività, che decorreranno nel 2023, l’Omega ha infatti voluto, simbolicamente, rinnovare la propria immagine, ridisegnando la maglia ufficiale che sarà indossata dagli atleti in occasione delle competizioni. A tal fine sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Checchi di Fucecchio.