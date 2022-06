Pro loco Santa Croce sull’Arno per la prima volta all’approvazione del bilancio

Il presidente della pro loco di Santa Croce sull’Arno Angelo Scaduto ha convocato un’assemblea straordinaria dei soci in cui, per la prima volta, sarà anche approvato il bilancio così come richiesto dal nuovo ordinamento delle legge del terzo settore e saranno illustrati i progetti per l’anno 2022. Per di più, la pro loco di Santa Croce sull’Arno è iscritta dal 26 febbraio 2019 all’albo regionale delle associazioni no profit (Aps), per questo, mentre l’associazione è in attesa dell’iscrizione al Runts, è necessario cambiare l’intestazione dello statuto con l’aggiunta dell’acronimo Aps.

“La pro loco di Santa Croce sull’Arno – spiega il presidente dell’associazione – viene fondata a luglio del 1996 e fra poco saranno passati 26 anni. Dalla fine del 2000, la porta della nostra associazione è aperta, così come succede nelle grandi associazioni, ed è questo il vero miracolo di tutti questi anni. Grazie all’ufficio di informazione e accoglienza turistica che gestiamo, abbiamo da 22 anni una convenzione (e quindi un contributo) da parte del nostro Comune che ci permette insieme alla presenza dei volontari del servizio civile di rispettare tale impegno e portare avanti tutte le nostre attività.

Ci siamo occupati per anni di Santa Croce in piazza, della Festa dell’Amaretto, da 18 anni del concerto del 13 settembre per la Santa Croce, di Balocchi in Centro (festa che non realizziamo più), di Santa ‘n Jazz, di alcune presentazioni di libri e della creazione di diverse pubblicazioni. Abbiamo collaborato con tutte le associazioni del territorio, con tutti i media, ed in particolar modo con l’amministrazione comunale. Le cose che più ci piace ricordare sono aver ospitato la Giunta Nazionale delle Pro Loco, i direttori della Atp di Pisa, gli assessori provinciali al turismo, alcune delegazioni straniere, operatori di Camere di Commercio, membri dell’Enit, tour operator, giornalisti, associazioni culturali, studenti, cittadini da ogni parte d’Italia e del mondo, interessati al nostro prodotto turistico La Via del Cuoio ovvero la pelle come attrazione turistica, che comprende la visita ad una conceria e dopo lo shopping negli spacci aziendali di zona.

Non meno importanti per noi sono i video realizzati e pubblicati, il nostro sito internet e la pagina Facebook. Grazie a questi strumenti, oltre alla nostra partecipazione ad incontri dell’Unpli Nazionale avvenuti in molte città italiane, che abbiamo visto crescere i nostri contatti con il risultato di aver promosso e fatto conoscere la nostra città a tante persone che non sapevano della sua esistenza. Abbiamo realizzato eventi belli ed importanti, come Jazz in Conceria, il concerto per la Festa della mamma a teatro nel maggio del 2019 e collaborato con l’amministrazione comunale per la realizzazione del concerto per la legalità con la Filarmonica di Delia Nuova. Abbiamo permesso la realizzazione di una tesi sui corali della Collegiata, ma anche la presenza delle foto del nostro Crocifisso su due volumi sui Volti Santi Tunicati del vecchio medioevo nel mondo.

Abbiamo restaurato 17 personaggi di un presepe del 1700 di proprietà del monastero, così come un pianoforte del 1870, sempre di proprietà del monastero. Stiamo per avviare un nuovo progetto che prevede il restauro di un crocifisso all’interno del monastero, con l’intento di realizzare alcuni incontri di tipo storico artistico che ci permetterà di parlare del nostro monastero e della storia della città. Probabilmente era possibile fare di più o di meglio ma adesso l’importante è trovare nuovi stimoli, nuove idee, nuove persone senza rischiare di compromettere tutto il lavoro fatto in questi anni”.