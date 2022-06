Toscana regina delle corna, Pisa nella top 20 dei tradimenti

Tre le città toscane nella lista dei tradimenti estivi stilata da Ashley Madison. Quest’anno nella classifica entra, a sorpresa, Prato che insieme a Firenze si aggiudicano il quarto e quinto posto. Nella top 20 anche un’altra citta toscana: Pisa si è aggiudicata l’11esimo posto.

Sulla piattaforma dedicata a chi è alla ricerca di incontri extraconiugali Roma e Milano sono, rispettivamente, al secondo e al terzo posto a livello nazionale.

“L’estate rappresenta uno spazio di evasione in cui ci si libera dallo stress della vita quotidiana – commenta la dottoressa Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica e socia fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia – .Si riacquista un senso di libertà, torna il desiderio di giocare, di recuperare il tempo perduto per se stessi e di sperimentare momenti di eccitazione e divertimento. Inoltre, l’aumento della luce solare aumenta anche la produzione degli ormoni del piacere e della serotonina, un antidepressivo naturale, dandoci la sensazione di essere più vitali e sensibili agli altri. Tutti questi elementi rappresentano un terreno fertile per rapporti extraconiugali, soprattutto se co-esistono livelli di insoddisfazione o di difficoltà pregresse nella coppia. Durante le vacanze si ha la percezione di un tempo sospeso in cui ruoli e convenzioni si interrompono e questo facilita anche un certo senso di disinibizione e il desiderio di sperimentare giochi di seduzione”.