Cisanello e Santa Chiara, gli orari estivi dei centri prelievi

A Pisa, dal 20 giugno al 15 settembre entra in vigore l’organizzazione estiva dei centri prelievi che prevede per quello di Cisanello (Edificio 1E) l’accesso solo su prenotazione tramite piattaforma Bcure (https://bcure.ao-pisa.toscana.it/lab_booking.html) dal lunedì al sabato. Al centro prelievi di Santa Chiara, invece, sarà adottata l’operatività mista: saranno accettati gli utenti prenotati dal lunedì al sabato e gli utenti in accesso diretto, ma in tal caso solo dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 9.

La prenotazione è sempre consigliata in quanto si riducono significativamente le attese per il prelievo. Il referto si può visualizzare sulla app Bcure, con le credenziali richieste in accettazione o utilizzando lo Spid. Inoltre, spesso è possibile trovare posti disponibili anche 24 ore prima, in caso di disdette. L’accesso diretto resta limitato a una fascia di popolazione non avvezza all’operabilità online, anche se l’orientamento è quello di potenziare sempre di più la prenotazione digitale che, in base alle ultime rivelazioni, è aumentata notevolmente.

L’accesso senza prenotazione, infine rimane sempre possibile per gli utenti con impegnativa riportante la Classe U (urgente).