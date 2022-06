Insegnante con la passione della politica, addio a Valleggi

Aveva insegnato a Pontedera, sua città natale. Ma era stato anche assessore al comune di Lucca. Ora Claudio Valleggi, 59 anni, era il preside del liceo Cassini di Sanremo, dove si era trasferito 3 anni fa, una volta vinto il concorso.

E’ morto ieri 8 giugno nella sua scuola, probabilmente a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo mentre ancora stava lavorando. Accasciato alla sua scrivania, lo ha trovato un collaboratore scolastico che ha subito allertato i soccorsi, ma per lui non c’era già più niente da fare.

Valleggi aveva insegnato diritto all’istituto Marconi di Pontedera per molti anni, prima di vincere il concorso da dirigente. Era stato iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa e nei primi anni 2000 era stato candidato alla Camera dei deputati nel collegio Valdera.