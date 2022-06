“Dall’11 al 14 luglio andremo a Leopoli, in Ucraina, insieme al vescovo della diocesi di San Miniato Andrea Migliavacca. Non possiamo portare un gruppo eccessivo ma questa spedizione servirà a portare solidarietà alle vittime civili, a cominciare da bambini. Contiamo di incontrare il vescovo cattolico e quello ortodosso di Leopoli“. Lo ha detto oggi 11 giugno don Andrea Cristiani, presentando la Marcia della pace 2022.

“Il 27 aprile 2019 – ricorda Paolo Giani – si fece la prima marcia, in un periodo in cui il tema principale era quello dei migranti e del Mediterraneo trasformato in un gigantesco cimitero, unito poi al tema dei diritti umani. Poi vi diamo interrotti per via del Covid. Quindi quest’anno, anche a seguito di un evento catastrofico che ci sentiamo sulla pelle, ci siamo riuniti e abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa perché crediamo ci sia la necessità di fermarsi a riflettere sul cammino che abbiamo intrapreso, con una guerra strisciante che riguarda anche noi. Abbiamo pertanto pensato di riproporre la stessa marcia e con lo stesso percorso, anche se essendo un clima un po’ diverso per via del caldo abbiamo deciso di fare l’iniziativa al mattino. Si parte da Fucecchio e da San Miniato Basso per ritrovarsi tutto al santuario di San Romano prima di terminare tutti insieme a Torre Giulia”.

(notizia in aggiornamento)