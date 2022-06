Dal pomeriggio di ieri 10 giugno è stata riaperta al traffico via San Tommaso a Santa Croce sull’Arno. La strada è rimasta chiusa per circa un anno, non senza disagi per i cittadini e persino per i mezzi di soccorso (leggi qui).

Ora che sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della ex conceria Nobel a carico della proprietà, il Comune ha ricevuto la certificazione delle opere fatte e ha potuto riaprire la strada.