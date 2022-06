A 86 anni Giuseppe Billotta è campione italiano di nuoto

Alla ragguardevole età di 86 anni è campione italiano nei 1.500 metri stile libero categoria master M85. Un successo per Giuseppe Billotta, pisano d’origine e umbro d’adozione, al 35esimo meeting internazionale Italo Galluzzi, che si è svolto nella piscina comunale di Città di Castello.

Bilotta ha nuotato in 33 minuti 42 secondi e 20 centesimi, abbassando di quasi 4 minuti il precedente record stabilito 18 anni fa da uno dei grandi nomi del nuoto master italiano, Luciano Canessa, con il tempo di 37.02.67 e sfiorando per una manciata di secondi il record europeo.

Appena uscito dalla piscina il primo pensiero è stato per la moglie Marinella, che l’ha abbracciato a bordo vasca, per i figli Alessandro e Massimiliano, ma anche per i giovani.