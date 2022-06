Bientina conferma Carmassi, il dato definitivo

Il risultato è parso subito evidente. Tanto che, a poche sezioni scrutinate, l‘avversario Corrado Guidi lo ha già chiamato per congratularsi. Bientina ha confermato il sindaco Dario Carmassi per i prossimi 5 anni.

L’affluenza bassa (qui) ha forse aiutato. E’ ormai definitivo il dato di Bientina: Carmassi è stato scelto, per il suo secondo mandato, da 2.226 elettori, il 61,59%. Guidi si ferma al 34,26% (1.238 voti) e Alessandro Manfrin di Santa Croce sull’Arno al 4,15% con 150 voti ottenuti, insufficienti per entrare in consiglio comunale.

(notizia in aggiornamento)