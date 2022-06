Sono arrivati in Promozione vincendo l’ultima partita del campionato (qui). I ragazzi dell’Ac San Miniato sono arrivati anche dal vescovo Andrea Migliavacca. Una delegazione infatti è stata ricevuta in palazzo vescovile.

Il vescovo gli ha fatto i complimenti per la vittoria del campionato ai dirigenti, allo staff tecnico e ai giocatori intervenuti e anche un caloroso augurio in vista della prossima stagione calcistica, che segna il ritorno in quel campionato dopo oltre 50 anni.

I dirigenti dell’Ac San Miniato, prima di salutarsi, hanno regalato a monsignor Migliavacca il libro Gioco del Calcio All’Ombra della Rocca che raccoglie la storia calcistica della squadra. Don Andrea li ha lasciati con una promessa: andrà a vedere alcune partite casalinghe dei rossoblù. D’altra parte lo sport è da sempre strumento di crescita e formazione e la Chiesa in uscita di papa Francesco può benissimo arrivare fino al campo sportivo.

E monsignor Migliavacca è anche delegato per la Conferenza Episcopale Toscana al dicastero dello sport, del turismo e del tempo libero.