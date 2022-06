Fucecchio, alla rotonda di via dei Cerchi arriva l’attesissima ‘stella’

E’ stata posizionata questa mattina (14 giugno) l’attesa stella al centro della rotonda in via Fucecchiello all’altezza di via dei Cerchi. L’intervento di completamento e riqualificazione dell’infrastruttura stradale realizzata dal Comune di Fucecchio doveva essere completato da un soggetto privato sulla base di un contratto di sponsorizzazione con l’ente che prevedeva appunto al centro del rondò il simbolo e marchio dell’azienda stessa, una industria conciaria del luogo.

L’intervento però si era interrotto circa due mesi fa in quanto, proprio il giorno precedente il posizionamento dell’arredo, un fuoristrada aveva urtato il cordolo centrale del rondò distruggendolo in parte. A questo punto mancano solo le ultime rifiniture e l’intervento, con il posizionamento della stella realizzata in lamiera in acciaio forgiata e piegata può considerarsi ultimato. Alla base dell’installazione è stato previsto un basamento con blocchi in calcestruzzo posti circolarmente all’interno dei quali vi è posizionato una streep led bianco per rendere visibile l’arredo anche nelle ore notturne.

All’interno della stella è stata prevista illuminazione a led con luce fissa alimentata mediante collegamento alla rete della pubblica illuminazione e pertanto avrà i medesimi orari di accensione dei lampioni posti sulla viabilità.

Un opera quindi che rappresenterà un bel colpo d’occhio e un tocco di originalità per l’area ovest della città il cui costo il cui costo di completamento e riqualificazione a carico del soggetto privato con il contratto di sponsorizzazione è di 41.846 euro.